Черновецький пишається тим, що його називають «Космос»

Мер Києва Леонід Черновецький пишається тим, що його називають Космосом. Про це він сказав в програмі "Шустер Live" на телеканалі "Україна".

Леонід Черновецький: "...для мене це честь. Тому що дуже багато рішень, які виносить моя адміністрація і Київрада, яку я маю честь очолювати. Вони абсолютно незвичайні для України... Тому що це абсолютно нові підходи, які можуть у міністерствах або в Кабміні оцінюватися як космічні. І таким чином видаватися... Але я пишаюся тим, що вони не схожі на все, що до цього відбувалося в Україні. Я сподіваюся, що вони ефективні, що вони для людей. І це найголовніше".