Тимошенко в порушення протоколу не привіталася з Ющенком у Борисполі

Як повідомляв УНІАН, візит Президента до Львова скорочено у зв`язку з нештатною ситуацією: літак Ющенка здійснив аварійну посадку у Борисполі.

Як повідомило УНІАН джерело, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО у цей час також перебувала в аеропорту, однак у порушення протоколу не підійшла до Президента привітатися, а одразу зайшла у Зал офіційних делегацій. Ю.ТИМОШЕНКО вирушає з візитом до Москви.