Літак Ющенка здійснив аварійну посадку в Борисполі

Літак Президента України Віктора ЮЩЕНКА здійснив аварійну посадку в аеропорту «Бориспіль».

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, посадку було здійснено у зв’язку з технічними несправностями літака. Він перебував у повітрі 20 хвилин.

Як сказала І.ВАННИКОВА, зараз Президент пересідає на резервний літак Іл-62 і вирушає до Львова з робочою поїздкою.

І.ВАННИКОВА повідомила, що у зв’язку з цими подіями програму перебування Президента у Львові буде скорочено.