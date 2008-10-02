Літак Ющенка здійснив аварійну посадку в Борисполі
10:14, 02 жовтня 2008Політика
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У повітрі перебували 20 хвилин
Літак Президента України Віктора ЮЩЕНКА здійснив аварійну посадку в аеропорту «Бориспіль».
Про це УНІАН повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.
За її словами, посадку було здійснено у зв’язку з технічними несправностями літака. Він перебував у повітрі 20 хвилин.
Як сказала І.ВАННИКОВА, зараз Президент пересідає на резервний літак Іл-62 і вирушає до Львова з робочою поїздкою.
І.ВАННИКОВА повідомила, що у зв’язку з цими подіями програму перебування Президента у Львові буде скорочено.
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