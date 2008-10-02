Лазаренко повернувся у в'язницю - він побоюється за своє життя

1 жовтня 2008 р. колишній прем’єр-міністр України Павло ЛАЗАРЕНКО спільно із своїм захистом прийняв безпрецедентне рішення – повернутися до пенітенціарної установи США з метою убезпечити своє життя.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві адвоката П.ЛАЗАРЕНКА Марини ДОЛГОПОЛОЇ.

Посилаючись на інформацію, одержану від американських адвокатів, М.ДОЛГОПОЛА зазначає, що “це рішення прийнято виключно у зв’язку з останніми політичними подіями в Україні і усвідомленням того, що в результаті гострого політичного протистояння в Україні, особа ЛАЗАРЕНКА стала надто небезпечною та незручною певним політичним лідерам України”.

За словами М.ДОЛГОПОЛОЇ, “ЛАЗАРЕНКУ П.І. стали відомі факти, що підтверджують існуючу реальну загрозу його життю”.

“Подібна ситуація вже була у 1999 році напередодні президентських виборів в Україні, коли, за наполяганням ФБР, ЛАЗАРЕНКА було ізольовано. Тоді, за інформацією американських спецслужб, російські кримінальні структури одержали завдання від українських політиків фізично знищити ЛАЗАРЕНКА”, - наголосила адвокат і додала: “На жаль, ситуація повторюється і в другій половині вересня 2008 року.

За даними М.ДОЛГОПОЛОЇ, “адвокати ЛАЗАРЕНКА П. І. стверджують що, як тільки політична ситуація в Україні нормалізується, він зможе повернутися додому”.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Степан ГАВРИШ заявив, що Україна досягла попередніх домовленостей з американською стороною про можливу екстрадицію в Україну колишнього прем`єр-міністра П.ЛАЗАРЕНКА.

У свою чергу прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО 29 вересня заявила, що не виключає, що для боротьби з нею може бути використана й екстрадиція П.ЛАЗАРЕНКА. «Я стежу за тим, що заради боротьби з ТИМОШЕНКО розпускаються верховні ради, руйнують демократичні коаліції, завозиться в Україну за імпортом ЛАЗАРЕНКО, ще якісь дії робляться...», - сказала прем`єр.

*** П.ЛАЗАРЕНКО в серпні 2006 року був засуджений каліфорнійським судом до 9 років ув’язнення за відмивання грошей та інші злочини. Поки продовжуються слухання в апеляційних судах, він залишається під домашнім арештом у своїй квартирі в Сан-Франциско.