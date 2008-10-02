Тимошенко дісталася Москви

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО прибула до Москви для проведення переговорів про постачання газу в Україну з прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила прес-секретар прем`єра Марина СОРОКА.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на посольство України в РФ, програмою візиту Ю.ТИМОШЕНКО передбачено, що о 14.00 за московським часом вона проведе зустріч з прем`єр-міністром Росії В.ПУТІНИМ у вузькому колі, а потім відбудеться зустріч делегацій у розширеному складі.

За наслідками зустрічі о 16.00 за московським часом запланований підхід Ю.ТИМОШЕНКО до преси.

До складу української делегації також входить керівник групи радників прем`єра Віталій ГАЙДУК, повідомили в посольстві.