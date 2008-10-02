ВР відхилила ще один закон, прийнятий 2 вересня, - про СБУ

Верховна Рада України підтримала пропозицію Президента про відхилення закону, який був прийнятий парламентом 2 вересня голосуванням фракцій БЮТ та Партії регіонів «Про внесення змін до Закону України «Про Службу безпеки України».

Як передає кореспондент УНІАН, за відхилення цього закону проголосувало 226 із 448 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Голосували за відхилення фракцію БЮТ та НУ-НС.

Також Верховна Рада України підтримала пропозицію Президента України щодо відхилення Закону України, який був прийнятий 2 вересня, «Про внесення змін до деяких законів України (щодо в. о. голів держадміністрацій)».

За це проголосували 226 із 446 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Головували тільки фракції БЮТ та НУ-НС.

Таким чином сьогодні в парламенті відхилено 5 законів які були прийняті фракціями Партії регіонів та БЮТ 2 вересня, і на яких Президент України наклав вето.