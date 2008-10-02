У Тимошенко кажуть, що переговори у Москві - під загрозою

Переговори в Москві у розширеному складі можуть сьогодні не відбутися.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА.

«Всю урядову делегацію було свідомо відрізано від прем`єр-міністра», - сказала М.СОРОКА.

Прес-секретар нагадала, що сьогодні вранці у зв`язку з тим, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО зайняв літак, на якому урядова делегація України мала вилетіти до Москви, учасники переговорів вимушені добиратися до російської столиці на трьох літаках.

«Два літаки, на борту яких перебувають міністри і журналісти, поки що не вилетіли, тому вони можуть не встигнути добратися до резиденції у Ново-Огарьово до часу проведення переговорів в розширеному складі», - пояснила М.СОРОКА.

За словами М.СОРОКИ, зустріч прем`єр-міністрів Росії і України Володимира ПУТІНА і Юлії ТИМОШЕНКО у форматі тет-а-тет має відбутися, як і планувалося раніше.

Як повідомлялося, сьогодні вранці літак Президента В.ЮЩЕНКО, на якому він мав летіти до Львова, здійснив аварійну посадку в аеропорту "Бориспіль".

Президент пересів на інший літак і відправився до Львова з робочою поїздкою.

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що Президент вилетів до Львова на літаку, який призначався для її польоту до Москви. До столиці Росії прем`єр відправилася чартерним авіарейсом.

За даними прес-служби прем`єра, вона вилетіла "маленьким літаком" у супроводі голови правління НАК «Нафтогаз України" Олега ДУБИНИ.