Америка радить своїм громадянам не їхати в Росію

Державний департамент США попередив своїх громадян про небезпеку поїздок до Росії у зв`язку із загрозою терактів, яка "зберігається".

"На цей момент немає ніякої конкретної інформації, що свідчить про те, що атаки плануються проти американських установ або громадян, проте в цілому існує ймовірність того, що американці можуть стати жертвами терористичних атак", - мовиться в заяві зовнішньополітичного відомства США.

РБК