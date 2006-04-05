Америка радить своїм громадянам не їхати в Росію
09:55, 05 квітня 2006Політика
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Держдепартамент США лякає ситуацією в РФ
Державний департамент США попередив своїх громадян про небезпеку поїздок до Росії у зв`язку із загрозою терактів, яка "зберігається".
"На цей момент немає ніякої конкретної інформації, що свідчить про те, що атаки плануються проти американських установ або громадян, проте в цілому існує ймовірність того, що американці можуть стати жертвами терористичних атак", - мовиться в заяві зовнішньополітичного відомства США.
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