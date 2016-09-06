Особисто я не хотів би ні мобілізації, ні воєнного стану – Порошенко

Про це Петро Порошенко заявив, виступаючи перед депутатами під час відкриття осінньої сесії Верховної Ради.

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"Особисто я не хотів би ні чергової мобілізації, ні військового стану. Але чи буде чергова хвиля... остаточна відповідь залежить від Москви", - заявив президент.

При цьому він нагадав, що з усіх країн Україна має найдовший кордон з Росією і загроза від неї триває.

"Росія постійно нарощує військову присутність і грає м'язами на західному і південно-західному стратегічних напрямках", - зазначив глава держави.

Також, за словами президента, високий рівень загрози збройної агресії зберігається з південного напрямку.

Додамо, що 3 вересня Генштаб ЗСУ оголосив масштабні збори з резервістами. В даний час в Україні їх близько 85 тисяч резервістів. Це військові, які вже відслужили один рік за мобілізацією, брали участь в АТО, і тепер їх запрошують на військові збори для підтримки рівня професійної підготовки і підвищення бойової підготовки.