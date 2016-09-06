Генштаб розкрив структуру російсько-окупаційних військ на Донбасі (інфографіка)

Про це свідчать дані Генштабу станом на серпень 2016 року, які оприлюднила на своїй сторінці у Facebook прес-служба віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе.

Також додано інфографіку, в якій розкрита структура російсько-окупаційних військ на Донбасі.

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Крім кількох десятків тисяч бойовиків (місцевих колаборантів і - переважно - найманців - з Російської Федерації), на Донбасі розташовані підрозділи зі складу регулярних частин Збройних сил РФ. Це кадрові російські військовослужбовці зі своєю зброєю та технікою, які прибувають на територію України з усіх куточків Росії.

"Російські військові прибувають на Донбас почергово, на ротаційній основі, невеличкими групами зі складу своїх бригад та дивізій. Здебільшого вони займають позиції на другій і третій лінії оборони та в тилу противника, обіймають більшість командних посад, працюють зі складною військовою апаратурою та озброєнням і виступають загороджувальними загонами", - йдеться у повідомленні.

В наведеній інфографіці зазначається, що на сході України присутні військові 6-ї окремої танкової бригади (Муліно, Нижегородська область), 138-ї окремої мотострілецької бригади (Камєнка, Ленінградська область), 32-ї окремої мотострілецької бригади (Шилово, Новосибірська області), 74-ї окремої мотострілецької бригади (Юрга, Кемеровська область), 33-ї окремої мотострілецької бригади (Майкоп, Адигея), 20-ї окремої мотострілецької бригади (Волгоград), 17- ї окремої мотострілецької бригади (Шалі, Чечня) та 18-ї окрема мотострілецька бригада (Ханкала, Чечня), 331-го парашутно-десантного полку 98-ї парашутно-десантної дивізії (Кострома) а також 7-ма десантно-штурмова дивізія (Новоросійськ, Краснодарський край).

This Infographic shows how directly Russian army participates in events in Eastern Ukraine. pic.twitter.com/oWfwHcxXWy — Ivanna Klympush (@IKlympush) September 6, 2016

Раніше в Головному управлінні розвідки назвали імена російських розвідників, які воюють на Донбасі.