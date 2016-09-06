Порошенко: Україна зацікавлена в продовженні мінського процесу і збереженні "нормандського формату"

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час свого виступу зі щорічним посланням у Верховній Раді.

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«Маємо розуміти, що ми не прокинемося одного чудового ранку, щоб побачити, що на Донбасі відновлено статус-кво, яким він був на початку 2014-го року. А процес реального, а не формального відновлення територіальної цілісності, реінтеграція мешканців окупованої частини Донбасу в Україну, повернення українського суверенітету на весь Донбас, ми маємо розуміти, буде нелегким, болісним і тривалим», - заявив він.

«Шлях до початку цього процесу, на загальну думку нашу і наших партнерів, відкриває саме і лише мінський процес. Тому ми більше за будь-кого зацікавлені в його продовженні, як і у збереженні «нормандського формату», і будь-які атаки на нього, в тому числі, які зроблені нашим агресором, не призводять ні до чого. Ми будемо забезпечувати переможний процес – повернення українського суверенітету», - додав Порошенко.