Абсолютна більшість країн ЄС підтримує збереження санкцій проти РФ - Клімкін

Про це голова українського зовнішньополітичного відомства сказав в ефірі "5 каналу".

Як заявив міністр, у питанні продовження санкцій проти РФ через агресію в Україні, "час істини, він дійсно буде в грудні".

Читайте такожУ ЄС обговорять підходи в питанні продовження санкцій проти Росії

"Але 20-21 жовтня відбудеться дуже важлива Європейська Рада, на якій буде багато питань, включаючи питання відносин Європейського Союзу з Росією. Під час цієї Європейської ради має відбутися змістовна дискусія. І насправді, те, що я бачу на сьогодні, це чітка лінія абсолютної більшості країн-членів ЄС на продовження санкцій до того моменту, як Мінськ дійсно буде виконаний", - заявив Клімкін.

"Звичайно, є окремі голоси, вони дійсно є, це не позиція окремих країн, але позиція політиків, окремих представників бізнесу - чи працюють санкції, чи не потрібно застосувати якісь альтернативні механізми? Але насправді є звичайно і цинічне бажання використати певні бізнес-перспективи, або просто Росія намагається купувати окремих політиків, або окремих журналістів, але загальний настрій, загальний настрій ключових лідерів - він однозначно з Україною", - заявив Клімкін.