Абсолютна більшість країн ЄС підтримує збереження санкцій проти РФ - Клімкін
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що абсолютна більшість країн Європейського Союзу виступає за збереження санкцій проти Російської Федерації до повного виконання нею Мінських угод.
Про це голова українського зовнішньополітичного відомства сказав в ефірі "5 каналу".
Як заявив міністр, у питанні продовження санкцій проти РФ через агресію в Україні, "час істини, він дійсно буде в грудні".
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"Але 20-21 жовтня відбудеться дуже важлива Європейська Рада, на якій буде багато питань, включаючи питання відносин Європейського Союзу з Росією. Під час цієї Європейської ради має відбутися змістовна дискусія. І насправді, те, що я бачу на сьогодні, це чітка лінія абсолютної більшості країн-членів ЄС на продовження санкцій до того моменту, як Мінськ дійсно буде виконаний", - заявив Клімкін.
"Звичайно, є окремі голоси, вони дійсно є, це не позиція окремих країн, але позиція політиків, окремих представників бізнесу - чи працюють санкції, чи не потрібно застосувати якісь альтернативні механізми? Але насправді є звичайно і цинічне бажання використати певні бізнес-перспективи, або просто Росія намагається купувати окремих політиків, або окремих журналістів, але загальний настрій, загальний настрій ключових лідерів - він однозначно з Україною", - заявив Клімкін.