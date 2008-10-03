Томенко побачив, що багато хто отримує задоволення від консультацій у ВР

Щойно заступник спікера ВР Микола Томенко з президії парламенту оголосив про продовження перерви у роботі Верховної Ради у зв’язку з тим, що лідери фракції досі не дійшли спільної думки щодо погодження порядку денного.

“Я приречений сказати, що консультації тривають… І багато людей отримують від цього задоволення. Тому я повідомляю, що перерву продовжено до 13.30”, - заявив Томенко.