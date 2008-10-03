Томенко побачив, що багато хто отримує задоволення від консультацій у ВР
13:02, 03 жовтня 2008Політика
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Перерву в засіданні продовжили
Щойно заступник спікера ВР Микола Томенко з президії парламенту оголосив про продовження перерви у роботі Верховної Ради у зв’язку з тим, що лідери фракції досі не дійшли спільної думки щодо погодження порядку денного.
“Я приречений сказати, що консультації тривають… І багато людей отримують від цього задоволення. Тому я повідомляю, що перерву продовжено до 13.30”, - заявив Томенко.
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