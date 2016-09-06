Рада достроково припинила депутатські повноваження Сторожука - першого заступника генпрокурора

Як передає кореспондент УНІАН, за постанову “Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Дмитра Сторожука” проголосували 233 із 350 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

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Постановою передбачено припинити достроково повноваження Сторожука, якого було обрано до парламенту за списком партії “Народний фронт”, “у зв'язку із особистою заявою про складення ним депутатських повноважень”.

Голова Комітету ВР з питань регламенту Павло Пинзеник нагадав, що Сторожука було призначено першим заступником генерального прокурора України.

Як відомо, народні депутати не можуть поєднувати, відповідно до Конституції та законодавства, депутатські повноваження з роботою у виконавчих структурах влади, а також займати інші посади.