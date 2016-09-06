ГПУ почала заочне розслідування щодо колишнього міністра оборони Єжеля

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України (ГПУ). "У визначений час Єжель до Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури для проведення необхідних процесуальних дій не з’явився", - йдеться в повідомленні.

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В електронному повідомлені від Михайла Єжеля, яке надійшло до слідчого Головної військової прокуратури ГПУ, він заявив, що з’являтися до слідчого не буде, оскільки, на його думку, це є недоцільним.

Ураховуючи позицію підозрюваного Михайла Єжеля, орган досудового розслідування має всі законні підстави для проведення спеціального досудового розслідування за відсутності підозрюваного, із врученням необхідних процесуальних документів його захиснику.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня Печерський райсуд Києва видав дозвіл Головній військовій прокуратурі ГПУ на здійснення спеціального досудового розслідування у справі стосовно Єжеля, підозрюваного у зловживанні службовим становищем.

За інформацією ГПУ, Єжель підозрюється в тому, що, зловживаючи службовим становищем, умисно, в інтересах третіх осіб, протягом 2011-2012 років видав чотири окремі доручення, за якими оплата комунальних послуг, спожитих суб'єктами господарювання, була здійснена за рахунок бюджетних коштів без подальшої компенсації (суб'єкти підприємницької діяльності були задіяні в наданні послуги з організації харчування особового складу Збройних сил України). У результаті таких дій державі завдано матеріальних збитків на загальну суму близько 43 млн грн.

Єжеля оголошено в державний розшук і вжито заходів щодо його оголошення в міжнародний розшук. Судом дано дозвіл на його затримання та доставку до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Михайло Єжель обіймав посаду міністра оборони з березня 2010 року по лютий 2012 року.