Генпрокуратура оголосила про підозру колишньому міністру оборони Єжелю

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Відзначається, що недбалість мала місце при узгодженні у 2011 році переліку військового майна Збройних Сил України, що підлягає відчуженню.

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"У подальшому це рішення дозволило Міністерству оборони України здійснити неправомірне відчуження двох важких стратегічних бомбардувальників ТУ-95МС суб'єкту підприємництва, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі в особливо великому розмірі на суму понад 24 мільйони гривень", - повідомляє ГПУ.

Під час досудового розслідування встановлено місцезнаходження бомбардувальників і їх комплектуючих, на них накладено арешт.

"Було попереджено подальшу реалізацію літаків та їх комплектуючих в Російську Федерацію", - зазначили в Генпрокуратурі.

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Довідка. У період з 11 березня 2010 року по 8 лютого 2012 року посаду міністра оборони обіймав Михайло Єжель. У серпні 2014 року Генеральна прокуратура України відкрила проти Михайла Єжеля понад 50 кримінальних справ за активну участь у знищенні тилового забезпечення української армії.