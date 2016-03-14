Головний військовий прокурор розповів про оголошених у розшук екс-міністрів оборони (інфографіка)

Про це повідомив заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос в інтерв'ю "Сегодня".

"Оголошено в розшук колишніх міністрів оборони Лебедєва і Єжеля. Екс-начальника Генерального штабу - головнокомандувача ЗСУ Ільїна", - сказав Матіос.

Відповідаючи на питання, що ставиться за провину Єжелю, Матіос сказав, що в повідомленні про підозру вказується на неналежне виконання ним службових обов'язків при узгодженні у 2011 році переліку майна ЗСУ, що підлягає відчуженню. "Рішення тодішнього міністра оборони призвело до неправомірного відчуження двох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС суб'єкту підприємництва, що зумовило матеріальну шкоду державі на суму понад 24 млн грн. Під час досудового слідства було встановлено місцезнаходження літаків, комплектуючих до них, накладено арешт, чим запобігли подальшій їх реалізації в Росію", - сказав Матіос.

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За його словами, Єжель тривалий час перебуває в одному з лікувальних закладів Міністерства оборони Білорусі.

"Якщо Єжель перебуває на території іншої держави і, судячи з офіційних повідомлень, хворіє, у нас за законом немає іншого виходу, крім як чекати, коли він одужає. Виїхати і перевірити цей факт у Білорусі - такої можливості у нас немає", - сказав Матіос.

Він також повідомив, що екс-начальник Генерального штабу — головнокомандувач ЗСУ Юрій Ільїн розшукується за участь у злочинній організації і дезертирство. "Командувачу Військово-Морськими силами контр-адміралу Березовському, заступникам командувача контр-адміралу Шакурі і віце-адміралові Єлисєєву ставляться за провину дезертирство і державна зрада", - сказав Матіос.