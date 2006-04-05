Іран створить ядерну бомбу до наступного року. Про це повідомляє ізраїльська розвідка. Тож американська воєнна операція проти Тегерана стає цілком реальною, пише британська газета “Сан”.

Раніше вважали, що Ірану потрібно не менше двох років для створення ядерної зброї.

Сполучені Штати офіційно поки не говорять нічого конкретного про воєнні дії проти ісламської республіки, але постійно висловлюють занепокоєння ядерними розробками Ірану та активними випробуваннями іншої зброї.

ICTV