Ющенко призначив зустріч фракції НУ-НС

17:13, 03 жовтня 2008
Політика
2094 0

Президент готовий приділити кілька годин

На 10.00 7 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив зустріч із фракцією «Наша Україна – Народна самооборона».

Про це повідомляє прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА.

Мета і завдання цієї зустрічі – сприяти процесу формування парламентської коаліції.

«Президент готовий присвятити кілька годин свого робочого графіку задля допомоги фракції прийняти рішення щодо прискорення створення коаліції», – сказала І.ВАННИКОВА.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter