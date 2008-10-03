Ющенко призначив зустріч фракції НУ-НС

Президент готовий приділити кілька годин

На 10.00 7 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив зустріч із фракцією «Наша Україна – Народна самооборона». Про це повідомляє прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА. Мета і завдання цієї зустрічі – сприяти процесу формування парламентської коаліції. «Президент готовий присвятити кілька годин свого робочого графіку задля допомоги фракції прийняти рішення щодо прискорення створення коаліції», – сказала І.ВАННИКОВА.

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