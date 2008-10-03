Ющенко призначив зустріч фракції НУ-НС
17:13, 03 жовтня 2008Політика
2094 0
Президент готовий приділити кілька годин
На 10.00 7 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив зустріч із фракцією «Наша Україна – Народна самооборона».
Про це повідомляє прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА.
Мета і завдання цієї зустрічі – сприяти процесу формування парламентської коаліції.
«Президент готовий присвятити кілька годин свого робочого графіку задля допомоги фракції прийняти рішення щодо прискорення створення коаліції», – сказала І.ВАННИКОВА.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter