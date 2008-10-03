Голова Укрспецекспорту вважає, що Путін «мазуриками» все зіпсував

Генеральний директор державної компанії «Укрспецекспорт» Сергій БОНДАРЧУК спростовує заяву прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА про поставки зброї з України до Грузії під час військового конфлікту.

Про це С.БОНДАРЧУК заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«З моменту початку озброєного конфлікту з боку України не було поставлено жодного патрона», - сказав С.БОНДАРЧУК.

Він підкреслив, що жоден фахівець компанії «Укрспецекспорт» або його дочірнього підприємства не брав участі в бойових діях під час конфлікту між Грузією і Росією. «Вважаю ці заяви абсолютно безвідповідальними. Переконаний, що якби українські фахівці брали активну участь у цьому конфлікті, результат був би для обох сторін», - сказав він.

С.БОНДАРЧУК також вважає образливим висловлювання В.ПУТІНА на адресу Президента України Віктора ЮЩЕНКА. «Мазурики або там ще щось… Для мене як для громадянина України це взагалі є образливим. Такі висловлювання не дають можливості сподіватися на конструктивну співпрацю. З цього починати не потрібно. Якщо є якісь питання, то потрібно провести розслідування, і за його результатами щось говорити. Вислови пана ПУТІНА не відповідають дійсності», - підкреслив С.БОНДАРЧУК.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр РФ В.ПУТІН 2 жовтня заявив, що український політик, який ухвалював рішення про поставки зброї і військової техніки Грузії, є злочинцем.

«Поставки озброєнь - це ще можна зрозуміти, це комерційна справа. Але коли люди і бойові комплекси використовуються для вбивства солдатів у зоні конфлікту, в даному випадку - російських солдатів, - це для нас сигнал, і сигнал дуже серйозний», - заявив В.ПУТІН.

Він підкреслив, що «Росію найбільше турбує те, що ця техніка могла бути поставлена вже в ході бойових дій, і управлялася фахівцями з України. Якщо це підтвердиться - це і є злочин».

«Якщо ми знайдемо підтвердження цьому, то ми відповідним чином вибудовуватимемо свої контакти з тими людьми, які це зробили», - сказав В.ПУТІН.