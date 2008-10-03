Лавров вимагає від України розслідувати справу про зброю для Грузії

Влада України має об`єктивно розслідувати справу про постачання до Грузії українського озброєння, яке використовувалося проти жителів Південної Осетії і російських миротворців.

Як повідомляє РІА «Новости», про це заявив журналістам міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій ЛАВРОВ.

"Я сподіваюся, що розслідування, яке українська влада має провести на вимогу парламентаріїв, буде об`єктивним і розставить усі крапки над i", - сказав міністр.

За його словами, немає сумнівів у тому, що агресія Грузії проти Південної Осетії є злочином, винних у якому необхідно притягати до відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування незаконних постачань зброї і військової техніки до Грузії Валерій КОНОВАЛЮК заявив, що ТСК виявила факти постачань до Грузії українського озброєння з військового арсеналу у смт Лозова Харківської області.

Того ж дня міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ спростував звинувачення в незаконному продажі озброєння, зокрема й Грузії. Міністр зазначив, що сьогодні Україна набагато більше зброї продає Росії, ніж Грузії.

2 жовтня прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН сказав: «Нам дуже шкода, що Україна вважала за можливе постачати зброю в зону конфлікту».

Сьогодні, 3 жовтня, генеральний директор державної компанії «Укрспецекспорт» Сергій БОНДАРЧУК спростував заяву В.ПУТІНА про постачання зброї з України до Грузії під час військового конфлікту.