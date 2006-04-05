У Києві Тимошенко має вдвічі більше, ніж Черновецький

Мандати депутатів Київської міської ради отримають представники восьми політичних партій та блоків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать остаточні дані, оприлюднені Київською міською територіальною виборчою комісією у протоколі про підсумки голосування у багатомандатному виборчому окрузі по виборах депутатів Київської міської ради.

Згідно з документом, до Київради потрапили Блок Юлії Тимошенко, який будуть представляти 41 депутат, Блок Леоніда Черновецького – 21 депутат, блок «Наша Україна» - 15 депутатів, Блок Віталія Кличка ПОРА-ПРП – 14 депутатів, Київське міське відділення Партії регіонів – 9 депутатів, виборчий блок «Громадський актив Києва» - 7 депутатів, Київська міська організація Соціалістичної партії України – 7 депутатів, Народний блок Литвина – 6 депутатів.

Згідно з документом, за Блок Юлії Тимошенко проголосувало 354 тис. 666 виборців, за Блок Леоніда Черновецького – 186 тис. 322 виборців, за блок «Наша Україна» - 127 тис. 497 виборців, за Блок Віталія Кличка ПОРА-ПРП – 122 тис. 432 виборців, за Київське міське відділення Партії регіонів – 82 тис. 910 виборців, за виборчий блок «Громадський актив Києва» - 57 тис. 729 виборців, за Київську міську організацію СПУ – 56 тис. 975 виборців, за Народний блок Литвина – 52 тис. 904 виборців.

Кількість виборців, які не підтримали кандидатів у депутати Київради становить 45 тис. 808 осіб. Загальна кількість депутатських мандатів, отриманих кандидатами у депутати Київради від місцевих організацій партій (блоків), – 120.

Члени КМТВК підписали протокол 4 квітня о 22.30.