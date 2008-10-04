Тимошенко скасувала свою робочу поїздку в Чернівці

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО висловила співчуття родинам 6 шахтарів, які загинули внаслідок вибуху на шахті „Дуванна” ВАТ „Краснодонвугілля” у місті Суходільськ Луганської області.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, у зв’язку із аварією на шахті, керівник уряду скасувала свою робочу поїздку до Чернівців, де сьогодні відбуватимуться урочисті заходи з нагоди 600-річчя міста.

Як повідомляв УНІАН, в 00 год. 45 хв. 4 жовтня в м.Суходільськ на шахті „Дуванна” стався вибух метану, внаслідок якого загинуло 6 гірників.

Уряд створив комісію з розслідування причин цієї трагедії.