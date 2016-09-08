Азаров відсудив собі українську пенсію (документ)

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко на своїй сторінці у Facebook.

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«Доповідаю громаді: Подільський районний суд міста Києва зобов'язав Пенсійний фонд відновити нарахування і виплату пенсії Миколі Азарову. Нагадаю, що ми припинили нараховувати і виплачувати йому пенсію ще на початку 2015 року. Чекаємо аналогічного рішення українських судів по Януковичу та Пшонці?» - написав Розенко.

«Поки всі жваво обговорюють початок політичного сезону з усім тим брудом, що виливається за останні дні, за «кулісами подій» повільно, але послідовно, відбуваються явно «контреволюційні дії»! «Колишні» підняли голову і, за допомогою окремих судів, перейшли у наступ», - вважає Розенко.

Віце-прем'єр повідомив, що Пенсійний фонд України вже подав апеляцію до Київського апеляційного суду.

Також він звернувся до громадськості та ЗМІ з проханням взяти під особливий контроль судові засідання у цій справі.