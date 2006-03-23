У Руслани ”зашкалює”, тому вона буде гучномовцем

Співачка Руслана Лижичко "бачить себе потрібною у парламентському комітеті з євроінтеграції".

Про це вона заявила на зустрічі зі студентами в Ужгороді, повідомляє прес-служба блоку "Наша Україна".

"Останні роки я активно творю "промоушн" України у світі. Мене знають у всіх посольствах. Я провела прес-конференцію (причому двічі) в Європарламенті, виступала на світових економічних форумах", - заявила Лижичко.

"Тому я вмію спілкуватися зі світом і надалі формуватиму позитивний імідж нашої країни", - додала вона.

За словами Лижичко, вона прагне більшої публічності у роботі Верховної Ради. Зокрема, співачка запропонувала кожному депутату відкрити персональний сайт в Інтернеті.

"Для публічної підзвітності власної роботи, а також для можливості зворотного зв`язку з виборцями", - пояснила вона.

За словами Лижичко, її перші ініціативи у законопроектуванні стосуватимуться меценатства та охорони інтелектуальної власності.

Також співачка закликала політичних опонентів не вдаватися до іронії з приводу кандидування до Верховної Ради діячів спорту чи мистецтва.

"Мій досвід "зашкалює" у порівнянні з деякими так званими професійними опозиційними політиками. Я впевнена, що і надалі приноситиму Україні неабияку користь", - запевнила вона.

Також Лижичко заявила, що у парламенті стане гучномовцем української молоді.

Як відомо, Руслана Лижичко йде 5 номером у списку кадидатів у депутати від блоку "Наша Україна".

"Моя позиція – підтримувати команду діючого президента. Сьогодні я переконана, що інакшого розвитку країни бути не може", - так співачка пояснила свій політичний вибір.

Українська правда