Суд спростував інформацію про відновлення виплати пенсії Азарову

Про це повідомляється на офіційному сайті Подільського районного суду Києва.

«Судом не вирішувалося питання відновлення виплати пенсії позивачу. Вирішення питання про наявність або відсутність підстав для поновлення виплати пенсії Миколі Азарову належить до виняткової компетенції Пенсійного фонду України», - йдеться в повідомленні.

Також відзначається, що у провадженні суду дійсно перебувала адміністративна справа за позовом Азарова до Центрального об'єднаного управління Пенсійного фонду в Києві про визнання дій фонду неправомірними. Однак суть спору полягала в тому, наскільки правомірно територіальний орган Пенсійного фонду України відмовився приймати до розгляду заяву представника Азарова про відновлення останньому виплати пенсії.

«Постанова Подільського районного суду Києва від 22 липня 2016 року фактично зобов'язала об'єднане Центральне управління Пенсійного фонду України в м. Києві розглянути заяву представника Миколи Азарова і вирішити питання про поновлення виплати йому», - відзначається в повідомленні.

Таким чином, Подільський районний суд Києва встановив неправомірність відмови територіальним органом Пенсійного фонду прийняти до розгляду заяву про відновлення виплати пенсії та зобов'язав фонд розглянути заяву Азарова.

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«Зараз постанова Подільського районного суду м. Києва від 22 липня 2016 року оскаржена відповідачем, а справа перебуває у провадженні Київського апеляційного адміністративного суду, який перевірить законність оскаржуваного рішення», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня віце-прем'єр-міністр Павло Розенко повідомив на своїй сторінці у Facebook, що Подільський районний суд Києва задовольнив скаргу колишнього прем'єр-міністра Азарова і зобов'язав Пенсійний фонд відновити йому нарахування і виплату пенсії.

У квітні 2014 року Міністерство соціальної політики заявило про заморожування пенсійних виплат колишньому президенту Віктору Януковичу і колишньому прем'єр-міністру Азарову.

13 січня 2016 року Печерський районний суд Києва заарештував пенсійні рахунки Януковича і Азарова.