Держкомстат має погану звістку для Януковича

Прем`єр-міністра України Юрій Єхануров заявляє про уповільнення інфляційних процесів у березні цього року.

Як передає УНІАН, про це він повідомив, відкриваючи сьогоднішнє засідання Кабінету міністрів України.

«Інфляційні процеси йдуть нижче за річний графік», - сказав прем`єр.

Разом з тим Ю.Єхануров зазначив, що в березні спостерігалося зниження цін на продовольчі товари, а також на світлі нафтопродукти.

Водночас, як повідомили УНІАН в Державному комітеті статистики України у березні ц.р. дефляція в Україні становила 0,3%, у січні-березні інфляція становила 2,7%.

За даними Держкомстату, ціни на продовольчі товари в березні знизилися на 0,5%, на непродовольчі товари - не змінилися, на послуги - зросли на 0,1%.

На продовольчому ринку в березні більше зросли ціни на крупи і боби, фрукти, а також на кондитерські вироби і цукор - на 6,3%, 3,4%, 1,1% і 0,7%, відповідно. Ціни на ковбасні вироби і копченину зросли на 0,1%, хліб і хлібобулочні вироби – 0,5%.

Водночас, ціни на м`ясо і птиці знизилися на 1,9%, вершкове масло – на 0,2%, соняшникову олію - на 0,8%, молоко і молочну продукцію – на 1,7%, яйця - на 6,5%, картоплю – на 1,2%, овочі – на 3,8%.

На ринку непродовольчих товарів, зокрема, вартість взуття і галантереї зросла на 0,1%, друкованих видань - на 0,4%, будівельних матеріалів і парфюмерно-косметичних товарів – на 0,3%, трикотажних виробів і меблів - на 0,2%.

Водночас, вартість паливно-мастильних матеріалів знизилася на 1,4%, ціни на телерадіотовари - на 0,5%, електротовари – на 0,1%, медикаменти – на 0,3%.

У сфері послуг у березні зафіксовано зростання споживацьких цін на індивідуальні послуги – 1,1%, початкова загальна освіта - на 0,9%, послуги у сфері охорони здоров`я – на 0,8%, вартість проїзду в міському автотранспорті - на 0,1%. Знизилися ціни на електроенергію, газ, тепло і воду – на 0,3%.

Довідка УНІАН. Інфляція в Україні в грудні 2005 року становила 0,9%, в цілому за підсумками року - 10,3%.

У листопаді 2005 року Міністерство економіки прогнозувало в 2006 році зростання ВВП на рівні 5,8-7%, інфляцію - на рівні 9-11,5%. У січні 2006 року відомство відкликало свій прогноз для перегляду і у середині березня погіршило прогноз інфляції в 2006 році до 11,4-11,6%.

При формуванні Держбюджету на 2006 рік Кабінет Міністрів виходив з прогнозу зростання ВВП в 2006 році 7%, показника інфляції - 8,7%.

У лютому 2006 року інфляція становила 1,8%. У березні 2005 року інфляція становила 1,6%.