Шандра підписав меморандум про взаєморозуміння з НАТО

Сьогодні у Брюсселі, в штаб-квартирі НАТО, міністр України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Володимир ШАНДРА від України підписав Меморандум про взаєморозуміння між державами-учасницями Північноатлантичного договору та іншими державами, які беруть участь у програмі «Партнерство заради миру», стосовно сприяння нагальним цивільним транскордонним перевезенням.

Як повідомили УНІАН прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, учасниками цієї угоди є Німеччина, Велика Британія, Іспанія, Фінляндія, Швеція, Нідерланди, Норвегія, Болгарія, Португалія, Словаччина, Грузія, Литва, Словенія, Вірменія, Молдова, Македонія, Туреччина, Хорватія, Албанія, Боснія і Герцеговина.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у вересні цього року своїм розпорядженням уповноважив міністра України з питань надзвичайних ситуацій на підписання вищезазначеного меморандуму.

«Підписання меморандуму про взаєморозуміння дозволить спростити процедуру транзитного перевезення рятувального устаткування та персоналу між державами-учасниками меморандуму», – зауважив міністр. За словами В.ШАНДРИ, підписання цього документу має велике значення для нашої держави, адже поглибить взаємодію України та НАТО у сфері цивільного транскордонного співробітництва. «МНС підтверджує готовність продовження діяльності за цим напрямком», - сказав він.

Україна також матиме змогу ознайомитись та використати досвід у сфері подолання наслідків надзвичайних ситуацій, напрацьований державами-членами та країнами-партнерами НАТО – учасницями меморандуму.

На зустрічі із заступником Генерального секретаря НАТО Мартіном ХОВАРДОМ В.ШАНДРА подякував за підтримку, що надається Україні країнами-учасницями НАТО, та висловив впевненість у поглибленні співробітництва України з Північноатлантичним альянсом.

Сьогодні ж В.ШАНДРА ознайомився з діяльністю Євроатлантичного центру з реагування на катастрофи. Український урядовець також подякував за своєчасну допомогу НАТО та Євроатлантичного центру з реагування на катастрофи при ліквідації наслідків повеней у постраждалих областях Західної України.