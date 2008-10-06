Фракція БЮТ підписала заяву про відновлення демкоаліції

Фракція БЮТ заявляє, що категорично виступає проти позачергових парламентських виборів і вважає, що намагання їх провести за будь-яку ціну є безвідповідальним кроком та злочином проти усієї країни та її громадян.

Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві фракції БЮТ у відповідь на звернення Президента України Віктора ЮЩЕНКА до депутатів Верховної Ради, «усі неправдиві заяви про нібито створення коаліції між Блоком Юлії Тимошенко з фракціями Партії регіонів та комуністів виявилися звичайним міфом».

Фракція БЮТ у повному складі підписала заяву про відновлення демократичної коаліції. Дві третини фракції блоку “Наша Україна - Народна самооборона” також готові негайного поновити діяльність демократичної коаліції, йдеться у заяві.

Для остаточного рішення фракції НУ-НС про повернення до демократичної коаліції потрібно лише одне – відповідальне рішення Президента В.ЮЩЕНКА, наголошують у БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЮЩЕНКО у зверненні до депутатів Верховної Ради наголосив, що призначить дочасні вибори, якщо політичні сили не створять коаліції у парламенті VI скликання.

За його словами, починаючи з 2 вересня країна стала свідком фактичного союзу колишніх «непримиренних» опонентів. "Блок Юлії Тимошенко, Партія регіонів та Комуністична партія злагоджено голосували, перерозподіляючи владні повноваження в своїх інтересах. Але марними виявилися сподівання, що так звана нова більшість з таким самим завзяттям візьметься за вирішення проблем суспільства", - зазначив Президент. Зрештою, підкреслив він, об`єднання БЮТ і Партії регіонів так і не було скріплене підписами. "Не бачу в цьому нічого дивного. Очевидно, особисті владні амбіції лідерів двох політичних сил не дозволили їм дійти згоди", вважає В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив, що є на боці тих виборців, хто хотів би відновлення демократичної коаліції. Водночас, на думку Президента, "неозброєним оком видно, що зусилля Блоку Юлії Тимошенко щодо повернення до демократичного формату більшості ні що інше, як політичний хід для збереження владних повноважень і не мають на меті створення дієвої коаліції, яка б об`єдналася навколо національних пріоритетів".

Незважаючи на це, наголосив Президент у зверненні до депутатів, він надав ще один шанс для формування парламентської більшості. "Повторюю, готовий сприйняти будь-яку коаліцію, утворену згідно з вимогами Конституції. Час спливає, його критично мало. Кожен день зволікання коштує країні занадто дорого", - підкреслив В.ЮЩЕНКО.