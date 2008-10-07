Зварич ставить під сумнів сенсацію від Гриценка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час зустрічі з фракцією «Наша Україна – Народна самооборона» не називав терміну, до якого має бути створена коаліція.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам народний депутат Роман ЗВАРИЧ (фракція НУ-НС).

Він наголосив, що «не чув з вуст Президента України якийсь конкретний термін». «Ті, хто говорить інакше, мабуть вони щось таке чули, чого я не чув», - додав О.ЗВАРИЧ.

На запитання журналістів, чи називав глава держави конкретні політичні сили, які б мали створити коаліцію в парламенті, Р.ЗВАРИЧ зазначив, що Президент України не може втручатися в роботу парламенту, «щоб підказувати нам, або комусь іншому, яка б мала бути створена коаліція».

Водночас, за словами депутата, В.ЮЩЕНКО засвідчив, що знає про те, що протягом останніх декількох тижнів між фракціями Партія регіонів та БЮТ «дуже жваво велась дискусія про створення коаліції».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні депутат Анатолій ГРИЦЕНКО (НУ-НС) заявив, що на зустрічі з членами фракції НУ-НС Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав час до вечора створити коаліцію між БЮТ і Партією регіонів, “Нашу Україну – Народну самооборону” на створення коаліції з БЮТ він не орієнтував.

На уточнююче запитання, скільки часу відвів В.ЮЩЕНКО на завершення переговорів, А.ГРИЦЕНКО відповів: «Президент дав час до кінця сьогоднішнього дня».