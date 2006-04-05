Єхануров і Безсмертний зробили пропозицію Тимошенко
11:10, 05 квітня 2006Політика
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Політичні лідери обговорили принципи формування коаліції
Прем`єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ і керівник виборчого штабу блоку "Наша Україна" Роман БЕЗСМЕРТНИЙ обговорили з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО принципи формування коаліції демократичних сил у парламенті наступного скликання.
Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, зустріч відбулася у вівторок.
Ю.ЄХАНУРОВ і Р.БЕЗСМЕРТНИЙ запропонували Ю.ТИМОШЕНКО розглянути проект протоколу про наміри щодо створення коаліції демократичних сил у Верховній Раді.
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