Єхануров і Безсмертний зробили пропозицію Тимошенко

Прем`єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ і керівник виборчого штабу блоку "Наша Україна" Роман БЕЗСМЕРТНИЙ обговорили з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО принципи формування коаліції демократичних сил у парламенті наступного скликання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, зустріч відбулася у вівторок.

Ю.ЄХАНУРОВ і Р.БЕЗСМЕРТНИЙ запропонували Ю.ТИМОШЕНКО розглянути проект протоколу про наміри щодо створення коаліції демократичних сил у Верховній Раді.