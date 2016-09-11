Окупанти погрожують кримчанам звільненнями за бойкот виборів до Держдуми - правозахисники

Представники окупаційної влади Криму змушують людей піти на вибори до Держдуми під приводом звільнення і зниження заробітної плати.

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Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявила голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

"До нас було кілька звернень з приводу того, що де-факто "кримська влада" використовує так званий адмінресурс, щоб змусити людей піти на ці вибори. Наприклад, під загрозою звільнення або зниження зарплати. Зараз ми збираємо цю інформацію, і якщо буде декілька підтверджених фактів, то ми напишемо про це більш детально", - додала вона.

"Якщо з точки зору міжнародно-правової, то ці вибори є незаконними, їх не можна вважати легітимними", - пояснила вона.

У той же час, на її думку, Росія навряд чи прислухається до думки про неможливість проведення виборів на окупованих територіях.

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"Росія вкотре намагається легалізувати свою присутність в Криму", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент України Петро Порошенко доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну проінформувати керівництво Російської Федерації про неможливість проведення виборів у Державну думу на українській території.

У Росії говорили, що в розмові з тоді ще послом Росії Михайлом Зурабовим Порошенко особисто давав гарантії безпеки проведення виборів.

Як повідомлялося, в день виборів в РФ, 18 вересня, в Україні повинні були бути утворені виборчі дільниці в посольстві Росії в Києві і Генеральних консульствах Росії в Одесі, Львові та Харкові.

Пізніше МЗС повідомив, що проведення виборів депутатів Державної думи Росії у приміщеннях російських диппредставництв на території України можливе виключно після відмови російської сторони від проведення виборів на окупованих територіях.