Вибори до Держдуми: Клімкін пояснив заборону голосування у консульствах на території України

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, повідомляє "Європейська правда".

Клімкін нагадав, що на виборах, які відбудуться 18 вересня, голосування відбудеться одночасно по мажоритарних округах за партійними списками.

"Якщо вибори в РФ відбуваються за федеральним округом, до якого РФ – всупереч міжнародному праву та законам України – включає Крим, то я вважаю, що такі вибори є нелегітимними, а тому – юридично і політично нікчемними", - заявив він.

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"У відповідності до Віденської конвенції, дипустанови мають поважати законодавство країни перебування. За Конституцією України Крим є невід'ємною частиною України, і тому проведення виборів в окрузі, який включає Крим, у відповідності до українського законодавства є неприпустимим. В тому числі – в дипломатичних установах РФ", - пояснив міністр.

За його словами, 10 вересня Україна повідомила про це РФ дипломатичною нотою з детальним юридичним поясненням.

Міністр не став уточнювати, як саме Україна контролюватиме виконання цього припису, однак визнав, що йдеться ефективну заборону голосування громадян, що не є дипломатами. Київ не має інструментів, які б дозволили запобігти голосуванню персоналу дипломатичних установ РФ.