Вибори до Держдуми на території Криму можуть призвести до нової хвилі репресій - правозахисниця

Виборчий процес в анексованому Росією Криму може призвести до нової хвилі репресій у разі публічного вираження кримчанами своєї незгоди брати у них участь.

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Про це заявила голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник в коментарі Громадському.

«Так званий виборчій процес в Криму може спричинити нову хвилю репресій. Якщо люди будуть публічно відмовлятись або писати, що вони не згодні з цими виборами, закликати не йти на ці вибори. Це може спричинити нову хвилю адміністративних та кримінальних переслідувань», – сказала вона.

За її словами, в цьому випадку може бути застосована стаття Карного кодексу РФ про «посягання на територіальну цілісність».

Також Скрипник повідомила, що правозахисники не будуть моніторити виборчий процес через незаконність проведення виборів до Держдуми РФ на території анексованого Криму.

Раніше Скрипник повідомляла, що підконтрольна Росії влада в анексованому Криму змушує людей йти на вибори до Держдуми, погрожуючи звільненням і зниженням зарплат.