Мороз розраховує відбити у НУ-НС місця в парламенті?

У разі оголошення дострокових парламентських виборів Соціалістична партія України, найімовірніше, братиме в них участь самостійно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві заявив лідер СПУ Олександр МОРОЗ.

«Партія, скоріше всього, братиме участь самостійно», - сказав він, додавши, що створення блоку сьогодні є непростою справою, «Створити сьогодні блок це дуже непроста справа,… тому що формування блоку вимагає багатьох загальних процедур», – уточнив він.

Крім того, О.МОРОЗ зауважив, що для створення такого блоку немає часу, якщо вибори будуть проголошені сьогодні у результаті неутворення нової коаліції.

Разом з тим, лідер СПУ зазначив, що партії, які сьогодні присутні в парламенті, «теж не готові до виборів і вони це визнають».

При цьому О.МОРОЗ зазначив, що політична сила, яка сьогодні підтримує у Верховній Раді України позицію Президента Віктора ЮЩЕНКА, «має мало шансів» набрати значну кількість голосів в разі проведення нових виборів.

У той же час О.МОРОЗ висловив упевненість, що нові вибори мало що змінять в політичній конфігурації парламенту. А тому, на його думку, вихід із ситуації один – дотримуватися Конституції, волевиявлення людей, і домовлятися.

В контексті останньої тези О.МОРОЗ зауважив, що компроміс треба шукати на основі Конституції і функціональних засадах парламенту.

Продовжуючи тему участі у виборах СПУ політик зазначив, що у регіонах відповідні штаби СПУ почали створюватися ще півроку тому. Що ж стосується методів, які використовуватиме у виборчій кампанії Соцпартія, то це, за його словами, «стандартні технології, якими користуються всі партії, хіба що, крім тих, що поза законом».

При цьому О.МОРОЗ висловив упевненість, що «при грамотно організованій роботі і грамотній налаштованості активу, ми матимемо гарний результат».

Відповідаючи на запитання щодо можливості внесення нинішнім парламентом змін до закону про вибори до ВР, зокрема, в частині збільшення прохідного бар’єру, О.МОРОЗ висловив сумнів у тому, що їх удасться ухвалити. «Я думаю, що парламент не встигне внести поправок до закону про вибори ніяк, якщо вибори будуть проголошені тепер», – сказав лідер СПУ.

У той же час він припускає, що в разі оголошення дострокових виборів пізніше, такі поправки можуть бути внесені, але вони не стосуватимуться прохідного бар’єру.

Крім того, О.МОРОЗ не виключив, що «якщо вибори пройдуть сьогодні, то... відсотків 65 (виборців) прийдуть на вибори, і вони будуть легітимні».