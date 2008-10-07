Салигіна хочуть замінити регіоналом

Фракція Партії регіонів у Харківській обласній раді запропонувала депутатам обрати на посаду нового голови облради представника ПР Сергія ЧЕРНОВА – нинішнього заступника керівника ради.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами голови фракції Партії регіонів Віктора ХРИСТОЄВА, кандидатура С.ЧЕРНОВА обговорювалася представниками партії на попередній сесії, і було ухвалено рішення висунути її на посаду голови облради замість Василя САЛИГІНА.

Характеризуючи С.ЧЕРНОВА, народний депутат України Інна БОГОСЛОВСЬКА в інтерв’ю кореспонденту УНІАН сказала, що ця людина має «абсолютно чисту репутацію» і «професійно підготовлена» для такої посади.

У своєму виступі перед депутатами С.ЧЕРНОВ закликав колег, зокрема, об’єднати зусилля для вирішення нагальних завдань, які стоять перед Харківщиною, а також попросив тримати високий рівень політичної культури в області. «Ми маємо бути політичними опонентами, а не ворогами», - сказав С.ЧЕРНОВ.

За підтримку кандидатури С.ЧЕРНОВА вже висловилися кілька фракцій облради, зокрема, фракції «Наша Україна», Комуністичної партії, партії «Віче».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 жовтня, депутати Харківської обласної ради ухвалили рішення про відставку В.САЛИГІНА з посади голови облради.