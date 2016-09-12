ОБСЄ не буде згадувати окупований Крим у звіті щодо російських псевдовиборів

Про це заявив представник Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Ян Петерсен в інтерв'ю російській газеті "Известия".

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"Так як ОБСЄ працює, грунтуючись на консенсусі всіх країн-членів ОБСЄ, Крим не є частиною нашого спостереження", - заявив Петерсен.

За його словами, у день голосування на території РФ буде знаходитися близько 300 короткострокових представників ОБСЄ.

Нагадаємо, ОБСЄ відмовилася відправляти своїх спостерігачів на вибори в Держдуму на території окупованого Криму. Раніше повідомлялося, що підконтрольна Росії влада в анексованому Криму змушує людей йти на вибори в Держдуму, погрожуючи звільненням і зниженням зарплат.

Як повідомлялося, в день виборів в РФ, 18 вересня, в Україні повинні були бути утворені виборчі дільниці в посольстві Росії в Києві і Генерального консульства Росії в Одесі, Львові та Харкові. Пізніше МЗС повідомив, що проведення виборів депутатів Державної думи Росії у приміщеннях російських диппредставництв на території України можливе виключно після відмови російської сторони від проведення виборів на окупованих територіях.