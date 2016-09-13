Російські вибори на території України: у Кремлі розповіли, хто зможе проголосувати у диппредставництвах РФ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

«У самих диппредставництвах (працюють) громадяни Росії, природно, вони голосуватимуть», - сказав Пєсков, уточнивши, що насамперед йдеться про дипломатів.

Водночас він зауважив, що йому потрібно уточнити, чи буде можливість проголосувати у росіян, які проживають в Україні. «Зараз не готовий відповісти на це запитання», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня мають відбутися вибори до Держдуми РФ. Виборча кампанія триває і на території Криму, окупованого Росією навесні 2014 року. РФ заявила про намір відкрити в своїх диппредставництвах у Києві, Львові, Одесі та Харкові чотири виборчі дільниці.

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8 вересня Верховна Рада України прийняла постанову, в якій закликала парламенти іноземних держав, парламентські асамблеї та міжнародні організації утриматися від участі у спостереженні за ходом незаконних парламентських виборів в окупованому Криму, а також за жодних обставин не визнавати їхні результати.

10 вересня президент України Петро Порошенко доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну повідомити владу РФ про неможливість проведення виборів до Держдуми на території України.

МЗС України висловило протест щодо намірів провести вибори в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим і Севастополі. Також в МЗС заявили, що у зв'язку з цим проведення виборів у приміщеннях дипломатичних і консульських представництв Росії є неможливим. В МЗС зазначили, що голосування в російських диппредставництвах можливе виключно після відмови від проведення виборів на окупованих територіях України, а також після вилучення зі списків кандидатів у депутати від російських партій, включених у регіональні групи, які охоплюють тимчасово окуповані території України.