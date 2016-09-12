Росія отримала ноту від Києва про неможливість проведення виборів до Держдуми: готують заяву

"Ми отримали ноту, зараз її вивчимо і зробимо відповідну заяву", - заявило джерело в російському МЗС, повідомляє РИА Новости.

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За словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, Москва не має наміру обговорювати вибори на своїй території з жодною країною.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня мають відбутися вибори до Державної думи Російської Федерації. Виборча кампанія триває і на території Криму, анексованого Росією навесні 2014 року. У день виборів РФ має намір у своїх диппредставництвах у Києві, Львові, Одесі та Харкові відкрити чотири виборчі дільниці.

8 вересня Верховна Рада України прийняла постанову, в якій закликала парламентаріїв іноземних держав, парламентські асамблеї та міжнародні організації утриматися від участі у спостереженні за ходом незаконних парламентських виборів в окупованому Росією Криму, а також за жодних обставин не визнавати їхні результати.

10 вересня президент України Петро Порошенко доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну поінформувати владу РФ про неможливість проведення виборів до Держдуми Росії на території України.

Міністерство закордонних справ України висловило РФ протест з приводу намірів провести вибори в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим і Севастополі.

Також в МЗС заявили, що у зв'язку з цим проведення виборів у приміщеннях дипломатичних і консульських представництв Росії є неможливим.

У МЗС наголосили, що голосування в російських диппредставництвах можливе виключно після відмови від проведення виборів на окупованих територіях України, а також після вилучення зі списків кандидатів у депутати, висунутих російськими партіями, включених в регіональні групи, які охоплюють тимчасово окуповані території України.