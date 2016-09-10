МЗС про проведення російських виборів на території України: це неможливо навіть у дипустановах

Про це вона сказала у коментарі УНІАН.

«Хочу наголосити, що будь-які вибори в будь-якій державі можуть проходити лише в межах її міжнародно визнаних кордонів. Автономна Республіка Крим та місто Севастополь – це є територія України, тимчасово окупована Росією», - наголосила Беца.

«Ми неодноразово висловлювали Росії протест з цього питання, і зараз також ми висловили державі-окупанту рішучий протест щодо намірів провести вибори на тимчасово окупованій території, оскільки такі дії РФ суперечать міжнародному праву та законодавству України. В зв’язку з цим ми виходимо з того, що проведення виборів у приміщеннях дипломатичних та консульських представництв Росії в Україні є неможливим», - додала Беца.

За словами речниці, МЗС звернулося до російської сторони з вимогою не проводити вибори на тимчасово окупованих територіях і уникнути будь-яких, пов’язаних з цим провокацій в приміщеннях російських дипломатичних представництв в Україні.

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Також вона зазначила, що, відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини, будь-які дипломатичні представництва мають поважати законодавство країни перебування і не використовувати його приміщення в цілях, несумісних з функціями представництва, передбачених законодавством та багатосторонніми і двосторонніми міжнародними договорами, учасницею яких є Росія.

Раніше президент України Петро Порошенко доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну повідомити владу РФ про неможливість проведення виборів до Держдуми Росії на території України.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня Верховна Рада України прийняла постанову, в якій закликала парламентарів іноземних держав, парламентські асамблеї та міжнародні організації утриматися від участі у спостереженні за ходом незаконних парламентських виборів в окупованому Росією Криму, а також ні за яких обставин не визнавати їхні результати.

Вибори в Держдуму РФ відбудуться 18 вересня.