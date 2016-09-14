Голова Херсонської облради Путілов склав з себе повноваження

Як передає кореспондент УНІАН, про це Путілов публічно заявив на засіданні президії ради.

У своїй заяві Путілов відзначив, що робить це для припинення напруженості в обласній раді та недопущення подальшої дестабілізації ситуації в області.

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Нагадаємо, депутатський корпус обласної ради ініціював відставку Путілова ще в п'ятницю, 9 вересня. Проте голова ради відмовився вносити питання про власну відставку до порядку денного, після чого депутати вирішили без нього провести засідання сесії і 38 голосами (всього в раді 64 депутати - УНІАН) проголосував за зняття Путілова з посади голови облради.

Вчора Херсонський окружний адміністративний суд за позовом Путілова призупинив це рішення ради, проте вже сьогодні Путілов заявив про добровільне складання з себе повноважень.