Депутати Херсонської облради відправили у відставку її голову Путілова

Про це повідомляє Gazeta.ua.

За підсумками таємного голосування, за відставку Андрія Путілова з посади голови Херсонської облради проголосував 38 депутатів. Всього у голосуванні взяли участь 41 депутат обласної ради з 64-х.

Як зазначає видання, раніше Путілов покинув сесію облради.

У залі продовжили роботу представники 6-ти з 7-ми фракцій ради: "Батьківщина", "Радикальна партія", "Опозиційний блок", "Самопоміч", "Наш край" та "Укроп".