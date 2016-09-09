Депутати Херсонської облради відправили у відставку її голову Путілова
18:00, 09 вересня 2016Політика
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Більшістю голосів депутати Херсонської обласної ради проголосували за відставку з посади її голови Андрія Путілова. Голосування було таємним.
Андрій Путілов / Фото volex.in.ua
Про це повідомляє Gazeta.ua.
За підсумками таємного голосування, за відставку Андрія Путілова з посади голови Херсонської облради проголосував 38 депутатів. Всього у голосуванні взяли участь 41 депутат обласної ради з 64-х.
Як зазначає видання, раніше Путілов покинув сесію облради.
У залі продовжили роботу представники 6-ти з 7-ми фракцій ради: "Батьківщина", "Радикальна партія", "Опозиційний блок", "Самопоміч", "Наш край" та "Укроп".
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