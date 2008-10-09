У БЮТ побачили синхронне плавання Ющенка і Януковича

Фракція БЮТ сьогодні визначатиметься, чи оскаржуватиме указ Президента України про розпуск Верховної Ради шостого скликання і проведення дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО.

За його словами, засідання фракції БЮТ з цього приводу на чолі з керівництвом блоку відбудеться о 19.00.

Депутат наголосив, що вчорашні телезвернення Президента України В.ЮЩЕНКА та лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА з приводу дострокових виборів нагадували «синхронне плавання». «Якщо лідери двох великих партій парламенту вже підготувались до виборів, то БЮТ, найбільш імовірно, не буде блокувати проведення виборів і піде на вибори для того, щоб перемогти», - сказав він.

В.ПИСАРЕНКО також наголосив на необхідності внести зміни до законодавства для проведення дострокових виборів, щоб країну «не трясло ще два-три-чотири місяці».