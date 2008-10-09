Ющенко впевнений, що депутати «сьогодні це зроблять» (доповнена)

Сьогодні Верховна Рада має законодавчо вирішити усі питання, пов’язані з достроковими виборами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЮЩЕНКО щойно заявив українським журналістам на прес-конференції у Римі.

«Вони (депутати) сьогодні це зроблять», - сказав він.

За словами В.ЮЩЕНКА, вчора відбулася нарада і відповідні консультації на тему: як забезпечити фінансування дострокових парламентських виборів, а також з приводу внесення деяких змін до виборчого законодавства, зокрема, стосовно питання квот від опозиції у ЦВК, невирішеного на сьогодні питання створення Держреєстру виборців тощо.

«Я зголосився на те, що офіційне оприлюднення мого указу про проведення дострокових виборів буде зроблено після сьогоднішнього прийняття рішення щодо фінансування дострокових виборів та ряду змін до закону про проведення виборів», - сказав В.ЮЩЕНКО (йдеться про опублікування указу у «Президентському віснику» - УНІАН).

«Я хотів би, щоб парламент на політичному рівні сьогодні розв’язав всі нюанси… Сьогодні парламент повинен знайти ті політичні компроміси, політичні відповіді, які важливо врахувати при проведенні дострокових виборів», - зазначив він.

Говорячи про роботу парламенту останнім часом, Президент наголосив, що він навіть не міг сформувати план своєї роботи на один день. При цьому В.ЮЩЕНКО вкотре підкреслив, що до останнього очікував 226 підписів депутатів про створення більшості у будь-якому форматі. Але, за його словами, 8 жовтня проминуло 35 днів з моменту розпаду коаліції, проте рішення про будь-яку конфігурацію немає.

«У мене запитання: як рухатися далі?», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що через 2,5 місяці завершиться фінансовий рік, і країна ризикує залишитися без бюджету 2009 року.

«І тому я сказав: шановні, якщо у вас є пропозиції по зміні варіанту конфігурації, я авансом його підтримую. Але якщо немає таких пропозицій і немає волі на формування більшості, то Конституція іншого не передбачає як включити право Президента пройти свою частину дистанції», - зауважив він.

На переконання В.ЮЩЕНКА, залишати ситуацію невизначеною означало б «привести до хаосу парламент, який буде продукувати дуже небезпечні рішення для країни».