Томенка такий дембель не влаштовує

Фракція БЮТ вимагає, щоб Верховна Рада розглянула сьогодні зміни до Бюджетного кодексу і проект державного бюджету на 2009 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник голови ВР, народний депутат від БЮТ Микола ТОМЕНКО.

Він наголосив на тому, що сьогодні парламент має внести зміни до Закону «Про державний бюджет України на 2008 рік» в частині фінансування Пенсійного фонду, а також виплат заощаджень громадян та фінансування армії.

М.ТОМЕНКО наголосив, що фракція БЮТ готова сьогодні працювати до 24-ї години і закликає до цього інші фракції парламенту.

Він заявив: «Якщо Президент України чи Ринат Леонідович (АХМЕТОВ - УНІАН), чи інші живі класики – ідеологи дострокових виборів вважають, що можна прожити без бюджету, то наша політична сила вважає, що це є злочином проти народу».

За словами віце-спікера, «такий дембельський акорд парламенту був би високо оцінений українським народом».

М.ТОМЕНКО додав: «Наша фракція готова працювати до 24-ї години». За його словами, лише після розгляду Бюджетного кодексу на 2009 рік, внесення змін до бюджету на 2008 рік та прийняття бюджету на 2009 рік фракція БЮТ готова “послухати ініціаторів виборів в частині внесення змін до виборчого законодавства” і щодо внесення змін до бюджету на поточний рік в частині фінансування виборів.

Водночас він наголосив, що усі ці питання є справою ініціаторів виборів. За його словами, саме ініціатори виборів мають чітко сказати, за рахунок чого будуть фінансуватися вибори.

М.ТОМЕНКО повідомив, що о 15-й годині на нараді лідерів фракцій парламенту фракція БЮТ висловить свою позицію і наполягатиме на розгляді запропонованих нею законопроектів у першочерговому порядку.