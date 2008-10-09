МЗС Росії дорікає МЗС України за «якийсь захід» із силовиками

У МЗС Росії закликають Україну не допустити дестабілізації ситуації в Криму і навколо Чорноморського флоту РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Москві повідомив офіційний представник МЗС РФ Андрій НЕСТЕРЕНКО.

Він зазначив, що в українських ЗМІ з`явилася інформація про проведення нещодавно в МЗС України «якогось заходу» за участю силових структур країни, на якому обговорювалися заходи щодо посилення контролю за перебуванням ЧФ РФ на території України

«Насторожує, що така нарада відбулася на тлі повідомлень, підтвердженими офіційними особами України, про розробку в Україні різних планів з організації в Криму провокацій, спрямованих на дестабілізацію становища на півострові і навколо ЧФ», - сказав А.НЕСТЕРЕНКО.

За його словами, МЗС РФ насторожує, що спростування з цього приводу із зовнішньополітичного відомства України не надходило, «тому все це не може не викликати нашого глибокого занепокоєння».

«Закликаємо українську сторону усвідомити всю повноту своєї відповідальності за можливі катастрофічні наслідки від таких провокацій для українсько-російських відносин», - підкреслив А.НЕСТЕРЕНКО.