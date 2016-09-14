Глава МЗС Великобританії наголошує, що прогрес Мінського процесу залежить від усіх сторін
Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон наголошує, що прогрес Мінського процесу залежить від усіх сторін.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в Києві під час заяви для преси з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.
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За словами Джонсона, під час зустрічі міністри обговорили низку питань, в тому числі агресію на сході України. "Говорили про те, що треба відстоювати Мінський процес. І від росіян залежить дуже серйозний поступ. Але я маю сказати, що це залежить від всіх сторін, і ми будемо робити якомога більше зусиль, щоб цей процес відбувався", - зауважив глава МЗС Великої Британії.
Раніше УНІАН повідомляв, що міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Лондон не піде на поступки в питанні суверенітету і територіальної цілісності України.