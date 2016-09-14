Глава МЗС Великобританії наголошує, що прогрес Мінського процесу залежить від усіх сторін

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в Києві під час заяви для преси з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

Читайте такожГлава МЗС Франції заявив про важливість надання особливого статусу Донбасу

За словами Джонсона, під час зустрічі міністри обговорили низку питань, в тому числі агресію на сході України. "Говорили про те, що треба відстоювати Мінський процес. І від росіян залежить дуже серйозний поступ. Але я маю сказати, що це залежить від всіх сторін, і ми будемо робити якомога більше зусиль, щоб цей процес відбувався", - зауважив глава МЗС Великої Британії.

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Лондон не піде на поступки в питанні суверенітету і територіальної цілісності України.