Велика Британія не піде на поступки в питанні суверенітету України - Джонсон

Про це написав міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон на своїй сторінці у Twitter після зустрічі з головою МЗС України Павлом Клімкіним.

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Productive 1st meeting w/ #Ukraine FM @PavloKlimkin. UK will not compromise on sovereignty of any part of #Ukrainepic.twitter.com/tj4KVFPttS — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 1, 2016

"Продуктивна перша зустріч з українським міністром Павлом Клімкіним. Велика Британія не піде на компроміс щодо суверенітету жодної з частин України", – написав дипломат.

Як зазначає DT.ua, запис у своєму мікроблозі Джонсон зробив, поспілкувавшись з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним на зустрічі голів зовнішньополітичних відомств країн ОБСЄ в Німеччині. Ініціатором зустрічі виступив міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмайер.

Як повідомляв УНІАН раніше, Велика Британія і далі буде продовжувати тиск на Росію, закликаючи Москву до виконання домовленостей в рамках Мінського процесу і його поверненню в міжнародне правове поле.