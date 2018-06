Велика Британія не піде на поступки в питанні суверенітету України - Джонсон

Про це написав міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон на своїй сторінці у Twitter після зустрічі з головою МЗС України Павлом Клімкіним.

Productive 1st meeting w/ #Ukraine FM @PavloKlimkin. UK will not compromise on sovereignty of any part of #Ukrainepic.twitter.com/tj4KVFPttS