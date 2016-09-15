Глава МЗС Великої Британії наголосив, що Україна є одним із пріоритетів у його діяльності

Про це, як повідомили у прес-службі глави Української держави, він сказав на зустрічі з президентом України Петром Порошенком.

Джонсон наголосив, що «Україна є одним з пріоритетів у його діяльності і, не випадково, наша країна стала однієї з перших, яку він відвідує на новій посаді».

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За його словами, Україна є жертвою неприйнятної агресії. «Ми на 100 % є рішучими у здійсненні тиску на Росію», - додав Джонсон, кажучи про позицію британського уряду. Він також зауважив, що Велика Британія «повністю налаштована на підтримку санкцій проти агресора», яким є Росія.

В свою чергу президент України висловив вдячність Великій Британії за постійну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, відзначивши роль цієї країни в міжнародних організаціях, зокрема у складі «Великої сімки», НАТО тощо. «Глава держави також високо оцінив внесок Великої Британії у тренування Збройних Сил України і висловив сподівання на продовження та поглиблення співробітництва», - йдеться у повідомленні.

Крім того, президент поінформував очільника зовнішньополітичного відомства Великої Британії щодо поточної ситуації на Донбасі. «Співрозмовники також обговорили питання продовження британської фінансової та експертної допомоги у впровадженні реформ, у тому числі у сфері боротьби з корупцією. Йшлося, зокрема, про співпрацю британських антикорупційних органів з НАБУ та ГПУ», - повідомили у прес-службі.