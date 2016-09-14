Глава МЗС Франції заявив про важливість надання особливого статусу Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Києві під час спільного брифінгу з главами МЗС України та Німеччини.

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"Важливим є прийняття законопроекту щодо проведення місцевих виборів на Донбасі, а також надання особливого статусу цьому регіону", - сказав Еро.

Нагадаємо, Росія запропонувала розробити "дорожню карту" для того, щоб зрушити "з мертвої точки" виконання Мінських угод - кожен крок у сфері зміцнення режиму безпеки пропонується супроводжувати просуванням політичних реформ із легалізації російських бойовиків на Донбасі.